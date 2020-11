Gpk: через тернии к звездам

После неудачного выступления на екатеринбургском турнире gpk играл во множестве онлайн-лиг локальных масштабов.

В 2017 году молодой талант в стаке Alchemy играл в онлайн-лиге ProDotA Cup с призовым фондом в 2 тысячи долларов. Команда заняла 5-6 место. После не самого лучшего выступления gpk приметила команда Marlerino, которая фактически открыла ему путь на профессиональную сцену. Так начались серьезные состязания, пусть и не на мировой арене.

Уже на следующий турнир в Екатеринбурге Данил выступал от команды Marlerino, которая объединила всех юных талантов с Урала. На тот момент Данилу было всего 15 лет — родители изначально были против его амбиций. Конфликт накалился перед стартом самого турнира в Екатеринбурге: команда решила организовать буткемп в городе. Данилу пришлось убеждать своих родителей в безопасности поездки. К счастью для всех зрителей Доты, мать будущего профессионала отпустила юношу на буткемп.

Стремительного карьерного роста, однако, не последовало. 2018 год стал для gpk своеобразным периодом участия в любительских и онлайн-лигах. Список чемпионатов, в которых Данил развивал свой профессионализм, огромен:

AGON. Небольшой онлайн-турнир;

Ugra. Спонсором выступил Ростелеком;

KFC Battle. Организован Федераций киберспорта РФ;

Dom.ru. Организован провайдером телекоммуникационных услуг;

MegaFon. Организован популярным оператором.

Подавляющее большинство турниров были организованы российскими компаниями, а призовые фонды не превышали 2-3 тысяч долларов. Это классические Tier-3 чемпионаты, которые в первую очередь рассчитаны на любителей и фанатов Доты.

Несмотря на свои таланты и страстное желание показать себя миру, gpk не возымел больших успехов в 2018 году. Игрок занимал в основном 5-6 места даже на незначительных чемпионатах, а уж о выступлениях в гранд-финалах не могло идти и речи. Тем не менее, Данила это нисколько не смутило.

Участие в любительских лигах и онлайн-турнирах Екатеринбурга и России постепенно стало давать плоды. В первую очередь это касается самого настроя Данила — он стал более ответственным и почувствовал на себе давление, которое оказывает соревновательная сцена. Великолепную игру gpk, несмотря на не самые хорошие результаты своего коллектива Marlerino, начали замечать известные профессионалы. Данилу стали предлагать вступить в Team Empire, но мидер ждал куда более выгодного предложения. И оно пришло.

В 2019 году 17-летний Данил оказался в команде Vega Squadron, а через полгода — его звезда сияла уже в Gambit. Именно в Gambit, под руководством fng, юноша стал одним из сильнейших мидеров планеты. Данил выступал против известных грандов — Miracle, Ori, Nisha и других легендарных киберспортсменов.

На данный момент gpk – один из самых востребованных мидеров планеты, за игрой которого следят тысячи поклонников. Из истории Данила Скутина можно сделать простой вывод: киберспорт доступен каждому. Главное — не сдаваться, любить свою игру и принимать участие в онлайн-турнирах и любительских лигах. Никто не хватает звезд с неба в первый месяц — для начала нужно продемонстрировать свое мастерство на небольших чемпионатах, организованных для искренних фанатов.

Любительская лига Go and PLAY — это возможность для каждого игрока засиять точно так же, как в данный момент блистает gpk. Участие в соревновании станет первым этапом в будущей киберспортивной карьере для каждого юного таланта. Но GO and PLAY — это не только плацдарм для профессионального роста. Состязание в любительской лиге позволит игроку набрать свою аудиторию поклонников и получить первый выигрыш.