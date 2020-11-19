Gpk: через тернии к звездам

Данил Скутин (он же — gpk) — молодое дарование и один из сильнейших мидеров планеты. На данный момент профессионалу всего 19 лет, но он уже играет в постоянном составе самого известного российского киберспортивного клуба Virtus Pro. Карьера Данила, однако, началась далеко не под всемирно известным тегом.

Gpk родился и вырос в Артемовском — городе в 110 километрах от Екатеринбурга. Уже с 5 класса Данил увлекся видеоиграми и сидел за компьютером сутками напролет. Других увлечений не было — город не славится большим количеством развлекательных комплексов. Gpk изредка поигрывал в футбол, но больше всего его тянуло к электронным баталиям.

На его детство как раз приходится пиковая популярность Доты. Все ровесники обсуждали данную дисциплину, и gpk — не исключение. Данил настолько сильно увлекся Dota 2, что посвятил ей целый год упорных тренировок. Старая страсть к CS GO постепенно ушла на второй план, так как Дота подарила юному игроку совершенно уникальные эмоции. Gpk подогревали не только мысли о профессиональной сцене, но и страсть к самой игре. Это немаловажный фактор, от которого зависит весь успех в киберспортивной карьере в целом.

По мере своего развития Данилу удалось достичь отметки в 6000 MMR. Это был солидный показатель, но будущее gpk было предопределено не только высоким рейтингом.

В Екатеринбурге регулярно проводятся турниры. Есть даже крупный городской LAN, который собирает фанатов игры и любителей со всего региона. Участие gpk в местном чемпионате не заставило себя ждать — его подстегнули на это друзья-единомышленники. Уже на первом серьезном выступлении с Данилом случился казус — он забыл пароль от основного аккаунта, и доказать свой рейтинг оказалось проблематичным. Между тем, подтверждение своих «больших цифр» было принципиальным — турниры в Екатеринбурге проводятся между «миксами», а не полноценными командами, и каждому участнику приходится доказывать временным тиммейтам собственное мастерство. В результате будущему мидеру Virtus Pro пришлось играть на своем «фейке» с 2000 MMR. Участие в турнире успехов не принесло – его стак разгромили соперники.