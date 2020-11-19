Gpk: через тернии к звездам

Данил Скутин (он же — gpk) — молодое дарование и один из сильнейших мидеров планеты. На данный момент профессионалу всего 19 лет, но он уже играет в постоянном составе самого известного российского киберспортивного клуба Virtus Pro. Карьера Данила, однако, началась далеко не под всемирно известным тегом.
Gpk родился и вырос в Артемовском — городе в 110 километрах от Екатеринбурга. Уже с 5 класса Данил увлекся видеоиграми и сидел за компьютером сутками напролет. Других увлечений не было — город не славится большим количеством развлекательных комплексов. Gpk изредка поигрывал в футбол, но больше всего его тянуло к электронным баталиям.
На его детство как раз приходится пиковая популярность Доты. Все ровесники обсуждали данную дисциплину, и gpk — не исключение. Данил настолько сильно увлекся Dota 2, что посвятил ей целый год упорных тренировок. Старая страсть к CS GO постепенно ушла на второй план, так как Дота подарила юному игроку совершенно уникальные эмоции. Gpk подогревали не только мысли о профессиональной сцене, но и страсть к самой игре. Это немаловажный фактор, от которого зависит весь успех в киберспортивной карьере в целом.
По мере своего развития Данилу удалось достичь отметки в 6000 MMR. Это был солидный показатель, но будущее gpk было предопределено не только высоким рейтингом.
В Екатеринбурге регулярно проводятся турниры. Есть даже крупный городской LAN, который собирает фанатов игры и любителей со всего региона. Участие gpk в местном чемпионате не заставило себя ждать — его подстегнули на это друзья-единомышленники. Уже на первом серьезном выступлении с Данилом случился казус — он забыл пароль от основного аккаунта, и доказать свой рейтинг оказалось проблематичным. Между тем, подтверждение своих «больших цифр» было принципиальным — турниры в Екатеринбурге проводятся между «миксами», а не полноценными командами, и каждому участнику приходится доказывать временным тиммейтам собственное мастерство. В результате будущему мидеру Virtus Pro пришлось играть на своем «фейке» с 2000 MMR. Участие в турнире успехов не принесло – его стак разгромили соперники.
После неудачного выступления на екатеринбургском турнире gpk играл во множестве онлайн-лиг локальных масштабов.
В 2017 году молодой талант в стаке Alchemy играл в онлайн-лиге ProDotA Cup с призовым фондом в 2 тысячи долларов. Команда заняла 5-6 место. После не самого лучшего выступления gpk приметила команда Marlerino, которая фактически открыла ему путь на профессиональную сцену. Так начались серьезные состязания, пусть и не на мировой арене.
Уже на следующий турнир в Екатеринбурге Данил выступал от команды Marlerino, которая объединила всех юных талантов с Урала. На тот момент Данилу было всего 15 лет — родители изначально были против его амбиций. Конфликт накалился перед стартом самого турнира в Екатеринбурге: команда решила организовать буткемп в городе. Данилу пришлось убеждать своих родителей в безопасности поездки. К счастью для всех зрителей Доты, мать будущего профессионала отпустила юношу на буткемп.
Стремительного карьерного роста, однако, не последовало. 2018 год стал для gpk своеобразным периодом участия в любительских и онлайн-лигах. Список чемпионатов, в которых Данил развивал свой профессионализм, огромен:
AGON. Небольшой онлайн-турнир;
Ugra. Спонсором выступил Ростелеком;
KFC Battle. Организован Федераций киберспорта РФ;
Dom.ru. Организован провайдером телекоммуникационных услуг;
MegaFon. Организован популярным оператором.
Подавляющее большинство турниров были организованы российскими компаниями, а призовые фонды не превышали 2-3 тысяч долларов. Это классические Tier-3 чемпионаты, которые в первую очередь рассчитаны на любителей и фанатов Доты.
Несмотря на свои таланты и страстное желание показать себя миру, gpk не возымел больших успехов в 2018 году. Игрок занимал в основном 5-6 места даже на незначительных чемпионатах, а уж о выступлениях в гранд-финалах не могло идти и речи. Тем не менее, Данила это нисколько не смутило.
Участие в любительских лигах и онлайн-турнирах Екатеринбурга и России постепенно стало давать плоды. В первую очередь это касается самого настроя Данила — он стал более ответственным и почувствовал на себе давление, которое оказывает соревновательная сцена. Великолепную игру gpk, несмотря на не самые хорошие результаты своего коллектива Marlerino, начали замечать известные профессионалы. Данилу стали предлагать вступить в Team Empire, но мидер ждал куда более выгодного предложения. И оно пришло.
В 2019 году 17-летний Данил оказался в команде Vega Squadron, а через полгода — его звезда сияла уже в Gambit. Именно в Gambit, под руководством fng, юноша стал одним из сильнейших мидеров планеты. Данил выступал против известных грандов — Miracle, Ori, Nisha и других легендарных киберспортсменов.
На данный момент gpk – один из самых востребованных мидеров планеты, за игрой которого следят тысячи поклонников. Из истории Данила Скутина можно сделать простой вывод: киберспорт доступен каждому. Главное — не сдаваться, любить свою игру и принимать участие в онлайн-турнирах и любительских лигах. Никто не хватает звезд с неба в первый месяц — для начала нужно продемонстрировать свое мастерство на небольших чемпионатах, организованных для искренних фанатов.
Любительская лига Go and PLAY — это возможность для каждого игрока засиять точно так же, как в данный момент блистает gpk. Участие в соревновании станет первым этапом в будущей киберспортивной карьере для каждого юного таланта. Но GO and PLAY — это не только плацдарм для профессионального роста. Состязание в любительской лиге позволит игроку набрать свою аудиторию поклонников и получить первый выигрыш.