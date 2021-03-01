ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 23:00 Эвертон 0 Саутгемптон 0 П1 2.03 Х 3.70 П2 3.80
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.90
Самые ожидаемые релизы этого года: разборки в Far Cry 6 и магия в Hogwarts Legacy
01 марта 10:09

Самые ожидаемые релизы этого года: разборки в Far Cry 6 и магия в Hogwarts Legacy

2021 год по количеству грядущих новинок уже явно обгоняет прошлый (не считая релизов The Last of Us 2, Half Life Alyx и Cyberpunk 2077).

Геймеры ожидают выхода целой плеяды крупных игр, которые обещают затянуть с головой на долгие безвылазные часы. Среди них — Far Cry 6 и Hogwarts Legacy, о которых стоит рассказать подробнее.

Far Cry 6: райский остров или ад в джунглях?

Все знают, чем серия Far Cry может похвастаться: открытым миром и колоритными злодеями. Шестая часть культового шутера явно черпала вдохновение сразу из нескольких источников. Первый — это третья часть игры, которая также происходила в тропиках. Сможет ли очередной диктатор Антон Кастильо (главный злодей игры) выстоять перед шармом легендарного Вааса – вопрос, на который предстоит ответить игрокам.

Второй источник — это карибский архипелаг. Разработчики, судя по внутреннему наполнению мира, вдохновлялись Кубой и близлежащими государствами. Это подтверждается и самой фабулой игры: действие происходит после революции на островном государстве Яра, где Антон Кастильо установил собственную диктатуру. Главный героем, как и всегда, окажется член сопротивления — повстанец Дани Рохас, который стремится вернуть острову прежнее величие.

У шестой части есть явные конкуренты в лице прошлых «эпизодов» Far Cry. Разработчикам потребуется немало усилий для того, чтобы удивить игроков, ведь открытого мира, классических вышек и колоритных злодеев явно недостаточно для восхищения. Уже известно, что из пятой части в новинку перекочуют наемники (в том числе и животные), а также хорошая озвучка главного героя. Рейтинг ожидания Far Cry 6 бьет все рекорды — игра стабильно занимает верхние строчки в чартах самых ожидаемых новинок 2021 года.

Изначально релиз продолжения планировался в феврале 2021 года, но из-за пандемии Ubisoft решили повременить с выходом. На данный момент выпуск запланирован на апрель, но ближе к середине весны будет известна более точная дата.

Hogwarts Legacy: возвращение волшебного мира

Серия игр про Гарри Поттера снискала миллионы поклонников по всему миру, несмотря на ухудшение качества продуктов после каждого релиза. Первые части приключений юного волшебника стали культовыми, и Warner Brothers стремится повторить былой успех.

Еще в 2018 году просочился слух о разработке полноценной ролевой игры по вселенной Гарри Поттера, но тогда к информации отнеслись скептически. В 2021 году слухи уже переросли в полноценный и официальный анонс Hogwarts Legacy — приключенческой RPG в мире Джоан Роулинг.

Правда, поиграть за старых знакомых геймерам не удастся. Действия игры происходят в начале 19 века в окрестностях Хогвартса, так что с Гарри Поттером, Гермионой и Роном игроки встретиться не смогут. Проект цепляет другими вкусностями: открытым миром, изучением большого количества заклинаний и ролевой системой. Конечно, не обошлось и без культовых мест — самого величественного замка Хогвартса, Хогсмида и Запретного леса. Остается лишь надеяться, что разработчики постарались передать атмосферу волшебного мира из серии книг и фильмов, иначе фанаты не простят.

Целевой аудиторией игры являются «старички» и фанаты серии, поэтому у проекта есть определенные риски с окупаемостью. Разработчикам придется сделать акцент на том, что любят фанаты, но не на широкую аудиторию, иначе не получится поймать ни одного зайца.

Какие еще новинки ожидаются?

Хогвартс и очередное творение Ubisoft — лишь вершина айсберга. Впереди ожидают выхода на свет другие крупные проекты, которые уже обросли тонной поклонников. Конечно же, речь идет про Resident Evil Village, который должен выйти в начале мая 2021 года.

«Деревня» от Capcom продолжает традицию, намеченную седьмым «Резидентом» — вид от первого лица, полная переработка сюжета и концепции вируса. На этот раз игрок попадет в затерянную деревушку, где обитают коварные вампиры и зловещие оборотни. Один из персонажей — Леди Димитреску — уже стал настоящим идолом у мужской половины геймеров. Колоритная злодейка-вампирша на данный момент, пожалуй, захватила все интернет-пространство своим ростом и шармом.

Помимо Resident Evil Village, внимания заслуживает и The Lord of The Rings: Gollum, который расскажет историю одного из самых узнаваемых героев Властелина Колец. С точки зрения фильмов и книг Голлум был слабо раскрыт — разработчики из Daedalic решили устранить данный пробел, планируя выпустить целую игру про данного персонажа. Замахнуться на «святое» — культовую серию Властелина Колец — под силам далеко не каждому, поэтому релиз обещает быть громким в любом случае.

Еще одна жаркая новинка приплывет прямиком из Японии. Ghostwire: Tokyo — назревающий крупный проект от создателей The Evil Within. Прошлое творение Tango Gameworks нашло своих поклонников, но не было воспринято многими по достоинству. Теперь Синдзи Миками (он же — создатель первых Резидентов) стремится в очередной раз удивить публику совершенно новым амплуа – мистической игрой от первого лица. По жанру проект является приключенческим боевиком, но, зная стиль Tango, можно ожидать и хоррор-элементов.

Указанные новинки 2021 год гарантированно привлекут к себе большое внимание игрового сообщества. Разработчикам нужно серьезно напрячься, чтобы выдать качественный продукт — эхо от Киберпанка еще витает в воздухе, и мало кто захочет судиться с издателями и иметь дело с гневными отзывами. Но некоторым проектам не стоит переживать — публика уверена, что они выйдут качественными априори. Особенно это касается, конечно же, Far Cry 6 и Resident Evil Village.

К середине года появятся новости и о других проектах, которые должны выйти осенью. Одно можно сказать точно: 2021 год в плане релизов будет куда богаче своего предшественника. В количественном плане — на 100%, но в качественном — вопрос открытый.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шайба Капризова помогла "Миннесоте" победить "Лос-Анджелес"Определились пары и расписание матчей 1/8 финала Кубка Гагарина"Куньлунь Ред Стар" проиграл московскому "Динамо"Всё тот же допинг: биатлонистка РФ дисквалифицирована на 4 годаФигуристка Туктамышева снялась обнаженной для мужского журналаТуктамышева объяснила свои фото с обнаженкой
Туктамышева едет на ЧМ-2021, Плющенко остается кусать локти
В воскресенье на столичной арене «Мегаспорт» фигуристы в рамках финального этапа Кубка страны исполнили произвольную программу, по итогам которой сформировался состав участников ЧМ-2021 в Стокгольме.
Екатерина Боброва: С Исинбаевой после «Ледникового периода» пока не общались
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказала о дебюте в "Ледниковом периоде", дала прогноз на Игры-2022 в Пекине и анонсировала феерическое шоу, которое превзойдет все предыдущие.
Не тот Промес. Квинси смазал дебют в «Спартаке»-2021
Красно-белые проиграли дома «Рубину» (0:2) в первом после возвращения в Москву матче Квинси Промеса.
«Лезвие треснуло», «Как «Крик» Мунка». Алиев, Игнатов и Кондратюк — о неудаче на Кубке России
Сенсационным победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко, а считавшиеся фаворитами Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк остались без путевок на мартовский чемпионат мира.
«Лисакович забил классный гол, но где был левый защитник ЦСКА?» Гуренко — о дерби
Известный в прошлом футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с "Плеймейкером" мнением о победе красно-зеленых над армейцами в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
ЦСКА и «Ак Барс» потолка зарплат не заметили — и это не лучшая реклама КХЛ
27 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги и определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, который стартует уже 2 марта.
Овечкин постарел на глазах. Такого с ним не было два года
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:2), однако Александр Овечкин снова не забил и очков не набрал.
Валиева – космос, Туктамышева лучше Косторной и фиаско Алиева. Драма на Ленинградке
На льду столичной арены «Мегаспорт» прошел первый день финала Кубка России, в ходе которого фигуристы исполнили короткую программу.
Капризов и Бучневич дали «пять». Обзор НХЛ (видео)
Российские форварды Кирилл Капризов и Павел Бучневич помогли «Миннесоте» и «Нью-Йорк Рейнджерс» добиться побед над «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Бостоном» (6:2).
Туктамышева против Косторной, Алиев против всех. Битва за путевки в Стокгольм будет жаркой
В последний уик-энд февраля на столичной арене «Мегаспорт» пройдет финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого определится окончательный состав сборной страны для участия в ЧМ-2021 в Швеции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Наши рвут всех в CS:GO. Киберспорт покорился россиянам.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика