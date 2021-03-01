Самые ожидаемые релизы этого года: разборки в Far Cry 6 и магия в Hogwarts Legacy

У шестой части есть явные конкуренты в лице прошлых «эпизодов» Far Cry. Разработчикам потребуется немало усилий для того, чтобы удивить игроков, ведь открытого мира, классических вышек и колоритных злодеев явно недостаточно для восхищения. Уже известно, что из пятой части в новинку перекочуют наемники (в том числе и животные), а также хорошая озвучка главного героя. Рейтинг ожидания Far Cry 6 бьет все рекорды — игра стабильно занимает верхние строчки в чартах самых ожидаемых новинок 2021 года.

Второй источник — это карибский архипелаг. Разработчики, судя по внутреннему наполнению мира, вдохновлялись Кубой и близлежащими государствами. Это подтверждается и самой фабулой игры: действие происходит после революции на островном государстве Яра, где Антон Кастильо установил собственную диктатуру. Главный героем, как и всегда, окажется член сопротивления — повстанец Дани Рохас, который стремится вернуть острову прежнее величие.

Все знают, чем серия Far Cry может похвастаться: открытым миром и колоритными злодеями. Шестая часть культового шутера явно черпала вдохновение сразу из нескольких источников. Первый — это третья часть игры, которая также происходила в тропиках. Сможет ли очередной диктатор Антон Кастильо (главный злодей игры) выстоять перед шармом легендарного Вааса – вопрос, на который предстоит ответить игрокам.

Геймеры ожидают выхода целой плеяды крупных игр, которые обещают затянуть с головой на долгие безвылазные часы. Среди них — Far Cry 6 и Hogwarts Legacy, о которых стоит рассказать подробнее.

Изначально релиз продолжения планировался в феврале 2021 года, но из-за пандемии Ubisoft решили повременить с выходом. На данный момент выпуск запланирован на апрель, но ближе к середине весны будет известна более точная дата.

Hogwarts Legacy: возвращение волшебного мира

Серия игр про Гарри Поттера снискала миллионы поклонников по всему миру, несмотря на ухудшение качества продуктов после каждого релиза. Первые части приключений юного волшебника стали культовыми, и Warner Brothers стремится повторить былой успех.

Еще в 2018 году просочился слух о разработке полноценной ролевой игры по вселенной Гарри Поттера, но тогда к информации отнеслись скептически. В 2021 году слухи уже переросли в полноценный и официальный анонс Hogwarts Legacy — приключенческой RPG в мире Джоан Роулинг.

Правда, поиграть за старых знакомых геймерам не удастся. Действия игры происходят в начале 19 века в окрестностях Хогвартса, так что с Гарри Поттером, Гермионой и Роном игроки встретиться не смогут. Проект цепляет другими вкусностями: открытым миром, изучением большого количества заклинаний и ролевой системой. Конечно, не обошлось и без культовых мест — самого величественного замка Хогвартса, Хогсмида и Запретного леса. Остается лишь надеяться, что разработчики постарались передать атмосферу волшебного мира из серии книг и фильмов, иначе фанаты не простят.

Целевой аудиторией игры являются «старички» и фанаты серии, поэтому у проекта есть определенные риски с окупаемостью. Разработчикам придется сделать акцент на том, что любят фанаты, но не на широкую аудиторию, иначе не получится поймать ни одного зайца.

Какие еще новинки ожидаются?

Хогвартс и очередное творение Ubisoft — лишь вершина айсберга. Впереди ожидают выхода на свет другие крупные проекты, которые уже обросли тонной поклонников. Конечно же, речь идет про Resident Evil Village, который должен выйти в начале мая 2021 года.

«Деревня» от Capcom продолжает традицию, намеченную седьмым «Резидентом» — вид от первого лица, полная переработка сюжета и концепции вируса. На этот раз игрок попадет в затерянную деревушку, где обитают коварные вампиры и зловещие оборотни. Один из персонажей — Леди Димитреску — уже стал настоящим идолом у мужской половины геймеров. Колоритная злодейка-вампирша на данный момент, пожалуй, захватила все интернет-пространство своим ростом и шармом.

Помимо Resident Evil Village, внимания заслуживает и The Lord of The Rings: Gollum, который расскажет историю одного из самых узнаваемых героев Властелина Колец. С точки зрения фильмов и книг Голлум был слабо раскрыт — разработчики из Daedalic решили устранить данный пробел, планируя выпустить целую игру про данного персонажа. Замахнуться на «святое» — культовую серию Властелина Колец — под силам далеко не каждому, поэтому релиз обещает быть громким в любом случае.

Еще одна жаркая новинка приплывет прямиком из Японии. Ghostwire: Tokyo — назревающий крупный проект от создателей The Evil Within. Прошлое творение Tango Gameworks нашло своих поклонников, но не было воспринято многими по достоинству. Теперь Синдзи Миками (он же — создатель первых Резидентов) стремится в очередной раз удивить публику совершенно новым амплуа – мистической игрой от первого лица. По жанру проект является приключенческим боевиком, но, зная стиль Tango, можно ожидать и хоррор-элементов.

Указанные новинки 2021 год гарантированно привлекут к себе большое внимание игрового сообщества. Разработчикам нужно серьезно напрячься, чтобы выдать качественный продукт — эхо от Киберпанка еще витает в воздухе, и мало кто захочет судиться с издателями и иметь дело с гневными отзывами. Но некоторым проектам не стоит переживать — публика уверена, что они выйдут качественными априори. Особенно это касается, конечно же, Far Cry 6 и Resident Evil Village.

К середине года появятся новости и о других проектах, которые должны выйти осенью. Одно можно сказать точно: 2021 год в плане релизов будет куда богаче своего предшественника. В количественном плане — на 100%, но в качественном — вопрос открытый.