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«Границы между традиционным спортом и киберспортом размываются. У индустрии колоссальный потенциал»
14 июля 15:22
автор: Алина Базунова

«Границы между традиционным спортом и киберспортом размываются. У индустрии колоссальный потенциал»

Олег Гуменюк, CEO WePlay Esports – о киберспортивном медиахолдинге и развитии отрасли

WePlay Esports – киберспортивный медиахолдинг, который соединяет лучшие практики сфер киберспорта, медиа и развлечений с целью разработки и предоставления новейших продуктов или сервисов по всему миру. С 2012 года бренд WePlay Esports известен высококачественной организацией и трансляцией киберспортивных онлайн-турниров и LAN-финалов.

Помимо организации и проведения киберспортивных мероприятий, холдинг обладает экспертизой в разработке специализированных IT-решений и собственной турнирной платформы, а также в интеграции брендов в киберспорт и продаже медиаправ.

10 апреля в Киеве состоялся вечер рейтинговых боксерских поединков Ultimate Boxing Night с участием спортсменов из шести европейских стран. Организаторы — киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports в лице управляющих партнеров Олега Крота и Юры Лазебникова, а также USYK-17 PROMOTIONS в лице чемпиона по боксу в тяжелом весе Александра Усика.

С ноября 2020 года позицию CEO (chief executive officer) киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports занимает Олег Гуменюк.

- Чем WePlay Ultimate Fighting League отличается от других?

- Основная особенность WePlay Ultimate Fighting League (WUFL) в том, что это мероприятие – свидетельство размытия границ между традиционным спортом и киберспортом. Такое положение дел – плодотворная почва для создания новых проектов на стыках индустрий. К созданию WUFL мы подходили, учитывая наш опыт в организации других киберспортивных мероприятий. Как и в случае с остальными турнирами WePlay Esports, соревнования в рамках WePlay Ultimate Fighting League выделяются высоким уровнем продакшена, креативной составляющей и безопасностью, которая очень актуальна в современных реалиях пандемии COVID-19.

- Как к вам пришла идея организовать Ultimate Boxing Night? Ведь это действительно уникальное событие.

- Организовать вечер бокса Ultimate Boxing Night в рамках WUFL было предложением нашего партнeра Александра Усика, и мы с радостью его поддержали. Боксeрские бои на киберспортивной арене – не частое зрелище, но мы в WePlay Esports любим создавать тренды и новые драйвовые проекты.

- Как зрители отреагировали на это мероприятие?

- Мы получили позитивный фидбек от аудитории. WePlay Ultimate Fighting League – увлекательное зрелище само по себе, и нашей задачей было дать возможность увидеть его в удобном для зрителя формате. Трансляцию Ultimate Boxing Night можно было смотреть в эфире телеканала XSPORT, на YouTube-канале USYK17, либо на более привычной для киберспортивной аудитории площадке – Twitch, официальном канале WePlay Ultimate Fighting League.

- Какой была максимальная аудитория соревнования?

- WePlay Ultimate Fighting League Season 1 была отлично принята аудиторией. Пик трансляции на нашем Twitch-канале составил 13 983 человек. При этом уникальных зрителей в течении всей лиги было 160 700 (согласно аналитике на нашем Twitch-канале). В будущем, я уверен, число зрителей будет только расти, и уже на WePlay Ultimate Fighting League Season 2, который мы будем организовывать совместно с Александром Усиком и Василием Ломаченко, аудитория будет стремительно увеличиваться.

- Столкнулись ли вы с какими-либо проблемами в ходе подготовки и проведения турнира?

- Проблем как таковых не было. Естественно, есть много нюансов и ограничений при организации подобных ивентов во время пандемии. Но у нас есть успешный опыт проведения турниров в сложившихся условиях, и все соревнования в рамках WePlay Ultimate Fighting League прошли с соблюдением всех стандартов безопасности.

- Сколько всего времени ушло на подготовку мероприятия? Долго ли вы договаривались с бойцами?

- Времени на подготовку у нас было не много, но наша киберспортивная арена WePlay Esports Arena Kyiv может быстро адаптироваться и меняться под любой формат соревнований. Благодаря этому нам удалось организовать всe правильно и в срок. Вечер бокса готовился совместно с промоутерской компанией Александра Усика USYK-17 PROMOTIONS. Многие организационные моменты были на стороне партнера, в том числе и коммуникация с боксерами.

- После снятия ограничительных мер по коронавирусу останутся ли подобные соревнования актуальными и популярными?

- Шоу такого формата в будущем будут становиться только ярче и эффектнее, учитывая, что у зрителей появится возможность посещать мероприятия. К примеру, у нас недавно закончился международный чемпионат, мейджор по Dota 2 – WePlay AniMajor. Мы провели его в гибридном формате, с учетом соблюдения карантинных ограничений: на локации находились только игроки, таланты и команда WePlay Esports, которая обеспечивала проведение трансляции. При этом зрителей мы не приглашали, чтобы обеспечить максимальную безопасность всем участникам процесса. Дополнительно каждый посетитель арены обязательно должен был пройти тестирование на COVID-19. Событие такого масштаба хотели посетить тысячи киберспортивных фанатов со всего мира, не говоря о людях, далеких от киберспорта, но жадных на зрелища. Я убежден, что у подобных соревнований есть огромный потенциал для приумножения армии поклонников. Мы очень ждем возможности наконец-то разделить невероятную энергетику киберспортивных ивентов с нашими зрителями и фанатами!

- Считаете ли вы Ultimate Boxing Night успешным мероприятием? Достигли ли поставленных целей?

- Главное правило для всего, что создает WePlay Esports, будь то ивенты или продукты, – мы всегда стремимся прыгнуть выше своей головы. И нам это удается. Первый сезон файтинг-лиги дал возможность аудитории влюбиться в такой формат турниров и поближе познакомиться с файтингами как таковыми. Мы довольны тем, как прошел и Ultimate Boxing Night, и первый сезон WePlay Ultimate Fighting League в целом. Проведение боксерских боев на нашей киберспортивной арене – новый крутой формат, который мы будем рады повторить!

- Есть ли новые проекты в разработке и скоро ли поклонникам их ждать?

- У нас есть идеи и проекты в разработке. Киберспорт – удобная и плодотворная среда для создания чего-то нового. Например, для коллекционеров памятных предметов мы запустили цифровые сувениры в формате NFT-токенов WePlay Collectibles, первую коллекцию которой, Storyline, фанаты могут приобрести на Binance NFT. Сейчас открыта продажа на Common версии Story токенов «WePlay Clutch Island – Studio», «WePlay! Reshuffle Madness 2019» и Common версия Logo токена «WePlay! Pushka League LOGO». Параллельно мы работаем и над другими проектами, о которых мы расскажем ближе к дате их выхода на рынок.

- Какое будущее у киберспорта? Насколько сильно его популярность вырастет или же наоборот упадeт?

- У этой индустрии колоссальный потенциал для развития. Киберспортивное «сегодня» – это постоянный рост интереса аудитории, появление новых проектов на стыке индустрий и новых форматов коллабораций. Киберспортивное «завтра» обещает быть еще интереснее и прибыльнее.

источник: «Советский спорт»
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