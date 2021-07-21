Антон «klenoff» Кленов: В киберфутболе спокойно можно зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Даниил Абельдяев: Мой путь в интерактивном футболе начался еще с FIFA 14. Я тогда активно занимался футболом и получил серьезную травму ноги, а в придачу и запрет на занятия спортом на полгода. Без игры я оставаться не мог, поэтому увлекся киберфутболом. Затянуло так, что в конечном итоге пришлось делать выбор между традиционным футболом и интерактивным — я выбрал второе. Конечно, на этот выбор влияли и проблемы со здоровьем, но я ни о чем не жалею. Уже в 2020 году меня заметила киберспортивная организация forZe eSports и заключила контракт. Сейчас это моя основная деятельность и основной вид заработка.

- Как давно вы играете в интерактивный футбол? С чего началась ваша профессиональная карьера?

В преддверии старта Гранд-финала Кубка России по интерактивному футболу 2021, организацией и проведением которого занимается Федерация компьютерного спорта России, мы пообщались с лучшими игроками страны: совсем юным Даниилом «Abeldos» Абельдяевым и уже опытным Антоном «klenoff» Кленовым .

В 2017 году Министерство спорта РФ признало его официальной дисциплиной футбола, а юных игроков — полноценными спортсменами. Сейчас матчи по сверхпопулярному симулятору FIFA и его аналогам собирают огромные стадионы болельщиков, а лучшие киберфутболисты зарабатывают ничуть не меньше звезд традиционного футбола. «Советский спорт» решил разобраться в тонкостях этой непростой дисциплины и узнать, насколько сильно привычный нам спорт отличается от своего компьютерного аналога, где геймпад заменяет мяч, а экран компьютера — поле.

Антон Кленов: Я в интерактивном футболе с самого детства — как сейчас помню, что это была FIFA 98 на консоли PlayStation 1. Мне тогда было где-то около пяти лет. Все это время я играл и тренировался, а уже в 17 лет хобби начало перерастать в карьеру.

- Помните, каким был ваш первый серьезный турнир?

Даниил Абельдяев: Точно помню, каким был мой первый выигранный турнир (улыбается). Он назывался «Кубок Севера» и проходил в Санкт-Петербурге. Тогда за победу я получил 40 тыс. рублей — мои первые призовые в жизни.

Антон Кленов: Моим первым серьезным выходом на киберспортивную арену стал Кубок России по интерактивному футболу 2015 от ФКС России. Тогда я занял третье место и по-новому загорелся киберфутболом — стало ясно, что я могу чего-то добиваться на этом поприще и нужно продолжать двигаться. Вообще мой первый сезон был очень неплохим в плане результатов — на всех крупных турнирах я был на призовых местах. С тех пор стараюсь не пропускать крупные LAN-турниры. К слову, я точно побывал на всех соревнованиях от ФКС России. Уже успели смениться организаторы и администраторы, а я все играю (улыбается).

- Сколько вы зарабатываете на интерактивном футболе?

Даниил Абельдяев: Мне нельзя называть точные цифры, но могу сказать, что месячный заработок варьируется между 100 и 300 тыс. рублей.

Антон Кленов: Если честно, я ни разу не считал свой среднемесячный доход. Дело в том, что он складывается из нескольких источников: официальной зарплаты, призовых с турниров, чемпионатов Liga Pro и разных активностях в соц. сетях. Можно спокойно зарабатывать 200 тыс. рублей, но в хорошие месяцы бывает и больше.

Нужно ли хорошо разбираться в традиционном футболе, чтобы побеждать на виртуальном поле?

Даниил Абельдяев: Понимание футбола очень сильно помогает в FIFA — я убеждался в этом множество раз на собственном опыте. Но если ты не интересуешься футболом, но при этом очень много времени уделяешь игре, то результат все равно будет. Все же стоит понимать, что FIFA — это в первую очередь, видеоигра. И в ней есть свои специфические особенности, отличные от традиционного спорта.

Антон Кленов: Мне кажется, что да. Помимо базовых игровых механик, нужно разбираться в различных тактиках и знать, как вести макро-игру. Понимание традиционного футбола здесь точно не будет лишним — как минимум, чтобы знать какого футболиста на какую позицию ставить. Но, конечно, в мировом сообществе точно найдутся и те игроки, которые серьезно не интересуется футболом, но при этом показывают хороший результат в FIFA.

- Как считаете, нужна ли киберспортсмену физическая подготовка? Как у вас с этим обстоят дела?

Даниил Абельдяев: Физическая подготовка не является обязательной, но она точно не помешает. Да и самому приятно держать себя в форме — как минимум, всегда просыпаться бодрым и с хорошим настроением.

Я, например, все еще играю в традиционный футбол в матчах Любительской Футбольной Лиги и периодически посещаю тренажерный зал.

Антон Кленов: Не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что физическая подготовка как-то влияет на результаты в киберфутболе, но она точно влияет на общее самочувствие перед матчами.

Я играю в традиционный футбол вот уже 11 лет, сейчас тоже двигаюсь по любительским соревнованиям. В частности, играю в команде блогеров «Амкал» — у нас есть свои полноценные лиги с выездами и регулярные тренировки. Да и в целом в моей жизни обычный футбол и интерактивный всегда существовали параллельно.

- Соревнования по интерактивному футболу обычно проходят в двух дивизионах: Xbox и PlayStation. Есть ли какая-то принципиальная разница между этими платформами?

Даниил Абельдяев: Я попробовал обе платформы и, по ощущениям, на Xbox играть приятнее. Сложно сказать, в чем именно тут дело — кажется, словно сама игра идет плавнее.

Антон Кленов: Разница совершенно точно есть. Это сложно на словах объяснить тем, кто не играет, но отличий между платформами довольно много. Даже в каких-то базовых механиках — например, на Xbox некоторые финты проходят быстрее и плавнее, а на PlayStation получается делать более точные пасы. По ощущениям, скорость игры на Xbox в целом выше. Но, чтобы ощутить разницу, нужно просто попробовать поиграть на обеих консолях.

- В традиционном спорте футболисты заканчивают свою карьеру довольно рано — что насчет киберспорта? Если у вас какие-то планы по окончанию киберспортивной карьеры?

Даниил Абельдяев: Это очень и очень сложный вопрос. Например, недавно был чемпионат Европы по FIFA в дивизионе Xbox, и его победителем стал 27-летний парень. Это довольно солидный возраст в нашем деле, но ему все равно удалось обыграть более молодых соперников — а значит киберспорту все возрасты покорны. Насчет себя, если честно, я еще не думал. Планирую играть, пока есть силы и желание.

Антон Кленов: На этот вопрос действительно сложно ответить, потому что по сути мы первое поколение киберфутболистов. Пока еще не существует тех «ветеранов», которым приходится заканчивать карьеру из-за возраста. Мне кажется, что это больше вопрос того, будет ли тебе хватать времени на киберспорт. В определенный момент появляется семья, меняются приоритеты и тренировкам уже не удается уделять столько же времени, сколько и раньше. Но если у меня будет возможность в 28-30 лет также комфортно зарабатывать деньги на киберспорте, то почему бы и нет (улыбается). Все же FIFA не так сильно зависит от уровня реакции игрока, как Dota 2 или Counter Strike: Global Offensive. В нашем деле важнее тактика и холодный расчет, поэтому вряд ли в 35 лет появится чувство, что ты физически проигрываешь 16-летним спортсменам.

- Из-за пандемии коронавируса турниры проходили без живых болельщиков. Соскучились ли вы по поддержке зала во время игры?

Даниил Абельдяев: Да, конечно, без болельщиков эмоции совершенно не те. Поддержка в зале добавляет адреналина и усиливает спортивную составляющую игры. Без этого было очень сложно соревноваться.

Антон Кленов: Если совсем честно, то мне все равно. Я не очень люблю, когда за меня болеют и в целом комфортно себя ощущаю, когда зал пустой. Безусловно, приятно знать, что тебя поддерживают, но это далеко не решающий фактор.

Назовите свой личный ТОП-5 футболистов за всю историю спорта. Если бы у вас была возможность здесь и сейчас создать свою команду мечты, то кто бы в нее вошел?

Даниил Абельдяев:

Роналдо

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Мануэль Нойер

Роналдиньо

Антон Кленов:

Фернандо Торрес

Криштиану Роналду

Давид де Хеа

Денис Колодин

Поль Погба

- Чем занимаетесь помимо киберфутбола?

Даниил Абельдяев: Да, в целом, все как у всех. Я только недавно закончил школу и поступил в университет — учусь на тренера по футболу. Много тренируюсь, иногда гуляю с друзьями, а по вечерам играю в Counter Strike: Global Offensive с другими киберфутболистами.

Антон Кленов: Если честно, то времени вообще ни на что не хватает. В отличие от многих других киберфутболистов, у меня помимо FIFA есть еще различные YouTube-движухи и тренировки в «Амкале». Все это очень сложно совмещать, постоянно хочется просто отдохнуть, но даже на это времени не хватает. Понимаю, что нужно сконцентрироваться на чем-то одном — в этом сезоне так и поступил. Сейчас стараюсь как можно больше времени уделять интерактивному футболу, даже если это идет в ущерб медийной части. Но ни о чем не жалею.

- Будь у вас возможно лично переговорить с разработчиками FIFA, о каком нововведении вы бы их попросили?

Даниил Абельдяев: Это хороший вопрос. На самом деле, мне совсем не нравилась FIFA 20 — она была исключительно защитной. FIFA 21 стала более атакующей, и мне такой формат вполне подходит. Пожалуй, она практически идеальная, но хотелось бы лучшего баланса в обороне.

Антон Кленов: Я бы попросил их поставить сервер в Москве. Это бы серьезно прокачало наш регион и серьезно увеличило конкуренцию. Ну и, в идеале, я бы хотел, чтобы они вернули FIFA 19 (смеется). Это моя любимая версия игры, как бы кто к ней не относился.

- И напоследок: вспомните свой самый любимый и запомнившийся турнир.

Даниил Абельдяев: Ну, например, в этом году я отобрался на мейджор, чего не удавалось никому из России за последние два года. Это, конечно, сильно запало в душу — что именно я смог прорубить это своеобразное окно в Европу.

Не забуду и свой первый турнир от ФКС России. Мне тогда было 16 лет, я никого вокруг не знал, и просто приехал поиграть от нечего делать. В итоге попал в призеры и забрал 200 тыс. рублей.

Антон Кленов: Пускай таких турниров будет три. Первый — это турнир от ФКС России в 2018 году. Первый турнир, который мне удалось выиграть.

Потом был Чемпионат России (тоже от ФКС) — его я тоже выиграл. Как сейчас помню эти невероятные эмоции, когда за кратчайший промежуток времени выигрываешь два соревнования. Так еще и по разным версиям игры!

Ну и, конечно, не могу не упомянуть FIFA eNations Cup в Лондоне в 2019 году, где мы представляли Сборную России. По сути, это был чемпионат мира. Нам тогда не очень повезло с результатами, но впечатления остались незабываемые. Именно к таким турнирам каждый из нас и стремится.