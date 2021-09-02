В NaVi назвали обновленный состав по Dota 2

Киберспортивная организация Natus Vincere назвала обновленный состав по Dota 2, сообщает МЕТА Cybersport.

Генеральным менеджером новой команды стал Иван Artstyle Антонов, который приводил NaVi к победе в главном киберспортивном турнире The International. Помимо него в команду вернулся Виктор GeneRaL Нигрини, также состав NaVi пополнили Илья ALOHADANCE Коробкин и Алексей Solo Березин.

Обновленный состав Natus Vincere: Алик V-Tune Воробей, Владимир None Миненко, Виктор GeneRaL Нигрини, Илья ALOHADANCE Коробкин, Алексей Solo Березин, Иван Artstyle Антонов (генеральный менеджер и тренер), Александр Lk- Лемешев (менеджер).

Добавим, что в сентябре NaVi соберется для подготовки к новому сезону.



