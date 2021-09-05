ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 16:36
автор: Александр Поволоцкий

Обновить версию Horizon Forbidden West для PS4 до нативной PS5 можно будет бесплатно

Игра выйдет 18 февраля 2022 года.

Руководство Sony приняло решение сделать бесплатным обновления версии Horizon Forbidden West для PS4 до нативной PS5.

Как сообщает CQ со ссылкой на президента компании Джима Райана, все следующие кроссген-игры можно будет обновить за десять долларов. Это может коснуться Gran Turismo 7 и God of War: Ragnarok.

Отметим, что 2 сентября открылся предзаказ на Horizon Forbidden West в PS Store. Тогда выяснилось, что бесплатного апгрейда на PS5 не предусмотрено. Игровое сообщество раскритиковало это решение разработчиков.

Добавим, что стандартное издание для PS4 стоит 4 999 рублей, а для PS5 — 5 499 рублей.

источник: CQ
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рассекречены полные технические характеристики смартфонов Realme 8s 5G и Realme 8iПобеда, которой все недовольны. Как сборная России выиграла у КипраТхэквондист Атаев стал третьим на ПаралимпиадеКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без ДзюбыИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Черчесов громил Кипр в гостях 5:0. Как тогда оценивать игру сборной России при Карпине?
Послесловие к отборочному матчу ЧМ-2022 Кипр – Россия (0:2).
Брансон задушил Тилла и бросил вызов Адесанье. Итоги UFC Vegas 36
В главном бою UFC Vegas 36 американец Дерек Брансон победил сабмишном британца Даррена Тилла. «Плеймейкер» рассказывает об этом и другом поединках бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
«Второй тайм навел на размышления». Игнатьев — о победе России над Кипром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча Кипр - Россия (0:2) в рамках отбора к чемпионату мира.
Смолов всем все доказал. Как Россия обыграла в гостях Кипр
Наша команда одержала победу в гостевом матче над Кипром (2:0) и возглавила отборочную группу ЧМ-2022.
Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро
В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика