Обновить версию Horizon Forbidden West для PS4 до нативной PS5 можно будет бесплатно

Руководство Sony приняло решение сделать бесплатным обновления версии Horizon Forbidden West для PS4 до нативной PS5.

Как сообщает CQ со ссылкой на президента компании Джима Райана, все следующие кроссген-игры можно будет обновить за десять долларов. Это может коснуться Gran Turismo 7 и God of War: Ragnarok.

Отметим, что 2 сентября открылся предзаказ на Horizon Forbidden West в PS Store. Тогда выяснилось, что бесплатного апгрейда на PS5 не предусмотрено. Игровое сообщество раскритиковало это решение разработчиков.

Добавим, что стандартное издание для PS4 стоит 4 999 рублей, а для PS5 — 5 499 рублей.