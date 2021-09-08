Чернышенко презентовал концепцию движения «Игры будущего»

Эту новость Чернышенко сообщил сегодня на пленарном заседании «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» форума «Россия - спортивная держава», который проходит в эти дни в Казани.

- Идея международного движения «Игры будущего», которые объединяли бы и спорт, и науку, и образование, и технологии обсуждаются уже на протяжении некоторого времени, - сказал вице-премьер. – Такие Игры позволили бы динамично развиваться традиционным видам спорта и в то же время расширяли бы возможности человека посредством использования современных технологий. Российская команда доработала эту идею, и мы предлагаем на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.

- На фоне падающего интереса к традиционным видам соревнований появляются новые виды состязаний, включая получивший официальное признание во многих странах киберспорт, - добавил Дмитрий Чернышенко. - В России начитывается уже около 4 тысяч спортсменов, занимающихся им профессионально. При этом количество фанатов киберспорта в России в разы больше и составляет 15,4 млн человек. То есть традиционная олимпийская триада «тело, воля, разум» дополняется четвертым компонентом, который стал частью нашей жизни – технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом двигала мировой спорт вперед. Поэтому Россия презентует новое движение «Futurous - Игры будущего». Соревнования будут включать в себя несколько направлений: киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами.

Первые такие Игры планируется провести уже в 2023 году, и, скорее всего, они пройдут в нашей стране.