Иностранные участники форума «Россия – спортивная держава» поддержали проведение «Игр будущего»

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам, который также является одним из лидеров азиатских Олимпийских Игр, в своей речи отметил: «Мы также понимаем, что киберспорт должен быть включен в программу Игр. Это планируется сделать на следующих состязаниях, что пройдут в 2022 году в Пекине. Формат, который предложил Дмитрий Чернышенко, поднимает этот вид спорта на принципиально новый уровень, и мы будем рады направить России свои предложения в этой области».

Президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли также поддержал инициативу Дмитрия Чернышенко. Он назвал ее своевременной и отвечающей новой реальности.

Прислушаться к идеям вице-премьера призвал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель: «Послушайте, что вам сказал Дмитрий Чернышенко! Мы обязаны реагировать на изменения, это новая реальность».

В своем выступлении Дмитрий Чернышенко отметил, что уже много лет обсуждается идея международного движения «Futurous - Игры будущего», объединяющего спорт, науку, образование, технологии. Российская команда доработала эту идею и готова предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.

«Но на фоне падающего интереса к традиционным видам соревнований появляются новые виды состязаний, включая получивший официальное признание во многих странах киберспорт. В России начитывается уже около 4 тысяч спортсменов, занимающихся им профессионально. При этом количество фанатов киберспорта в России в разы больше и составляет 15,4 млн человек. То есть традиционная олимпийская триада «тело, воля, разум» дополняется четвертым компонентом, который стал частью нашей жизни – технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом двигала мировой спорт вперед. Поэтому Россия презентует новое движение «Futurous - Игры будущего». Соревнования будут включать в себя несколько направлений: киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами», - сказал вице-премьер.