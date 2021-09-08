Чернышенко - об «Играх будущего»: Мировое сообщество готово к новаторской идее

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил причины, из-за которых в России в 2023 году проведут международные «Игры будущего».

«Мировое сообщество готово к новаторской идее, которая способна объединить нас. Хотелось бы уйти от рассуждения о том, что современные технологии отваживают от спорта. Это не так, я очень рад, что именно Россия может быть лидером нового международного спортивного движения и хозяйкой «Игр будущего». Это позволит расширить количество занимающихся спортом», - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что о создании «Игр будущего» Чернышенко объявил сегодня на пленарном заседании «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» форума «Россия - спортивная держава», который проходит в эти дни в Казани.

Добавим, что помимо киберспорта, планируется проводить соревнования по технологии мобильности, робототехнике, искусственном интеллекте, а также в классический спорте, но с применением инновационных, высокотехнологичных элементов.