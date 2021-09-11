Мостовой рассказал, кого хотел бы видеть в симуляторе FIFA 22

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в симуляторе FIFA 22.

«Из моего времени можно выделить Андрея Канчельскиса, который больше 10 лет в Англии играл, Игоря Колыванова. Может быть, они и не такие модные, как принято сейчас говорить, но я бы хотел их видеть в FIFA», – цитирует «Метарейтинг» бывшего футболиста «Спартака».

Добавим, что Мостовой появится в FIFA 22 в качестве «Героя».

Напомним, что лицом FIFA 22 станет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.