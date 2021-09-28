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28 сентября 11:57
автор: Владислав Корегин

В сети появились первые оценки FIFA 22

Официально футбольный симулятор будет презентован 1 октября.

Известные киберспортивные порталы оценили футбольный симулятор FIFA 22.

Как сообщает CQ, вчера, 27 сентября, был снят запрет на публикацию обзоров данной игры. Согласно данным Metacritic, версии FIFA 22 для PlayStation 5, а также Xbox Series X получили 79 и 78 баллов соответственно на основе 14 рецензий.

– FIFA 22 – лучшая FIFA за последние годы. Технология HyperMotion вывела игровой процесс на новый уровень, а новый взгляд на режим карьеры более чем приветствуется. На этот раз это более изысканный, хорошо проработанный футбольный симулятор, и я буду рад наблюдать за тем, к чему придет серия в будущем, – отметил автор известного портала PressStart Тоби Бергер.

Добавим, что официальный релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года.

источник: CQ
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