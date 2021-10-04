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Virtus.pro представила джерси, в котором выступит на The International 10 (фото)
04 октября 21:17
автор: Максим Скороходов
автор фото: Twitter Virtus.pro

Virtus.pro представила джерси, в котором выступит на The International 10 (фото)

Турнир по Dota 2 пройдет с 7 по 17 октября.

Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила джерси, в котором выступит на The International 10.

На одежде изображен замок Бран, который известен также как Замок Дракулы.

«Разработка дизайна игровой формы специально для The International — уже традиция, которой придерживается большинство клубов. Наши джерси, созданные для предыдущего TI, понравились многим болельщикам и до сих пор пользуются спросом. Мы считаем, что дизайн джерси должен отражать культуру и традиции той страны, в которой будет проходить главный турнир по Dota 2. Именно поэтому в оформлении мы выбрали элементы, неразрывно связанные с мифологией Румынии», - приводит слова директора команды Сергея Гламазды MetaCybersport.

Напомним, что Дракула известен тем, что жил именно в Румынии, а The International 10 пройдет в столице данной страны Бухаресте.

Добавим, что призовой фонд турнира составит 40 миллионов долларов.

Завтра пройдет жеребьевка группового этапа.

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