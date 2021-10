Месси, Неймар и Вейналдум пожелали удачи PSG.LGD на The International 10 (видео)

Футболисты футбольного клуба «ПСЖ» пожелали удачи одноименному китайскому киберспортивному клубу на The International 10, сообщает CQ.

«Удачи, парни. Мы рассчитываем на вас!» – сказал Неймар.

«Удачи, PSG.LGD. Желаем выступить как можно лучше на TI10!» – добавил Вейналдум.

«Вперед, PSG Esports», – произнес Месси.

Отметим, что на главном турнире по Dota 2 выступят две российские команды — Virtus.pro и Team Spirit. Призовой фонд составит 40 миллионов долларов.

It’s time to fight! We’ll never hold back because We are PSG.LGD🔴🔵!

Thanks to @neymarjr, @GWijnaldum and Messi for the wishes to our team.

THANKS, @PSG_English, @PSGbrasil, @PSG_inside. We stand together✊🏻!

Welcome to The International!#TI10 #PSGLGD pic.twitter.com/OMeTl6atUo