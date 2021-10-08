Team Spirit уступил Vici Gaming на групповой стадии The International 10

Команда из СНГ Team Spirit проиграла китайскому коллективу Vici Gaming в матче группы B на The International 10 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Отметим, что для Vici Gaming эта победа стала четвертой на чемпионате - ростер Дин Dy Цуна поднялся на первую строчку в турнирной таблице с девятью очками. Следующим оппонентом VG станет PSG.LGD. Начало противостояния запланировано на 9 октября, в 12:00 по московскому времени.

Ранее Team Spirit оказалась сильнее китайской команды Elephant.

Напомним, что The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.