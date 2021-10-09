Virtus.pro обыграла Evil Geniuses, одержав четвертую победу на The International 10

В рамках третьего игрового дня турнира российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:0 нанес поражение команде Evil Geniuses во встрече группового этапа The International 10 по Dota 2.

После семи раундов в активе российской команды стало четыре победы, одна ничья и два поражения. Коллектив Виталия Save- Мельника с девятью очками делит с OG вторую и третью строчки в турнирной таблице группы А.

Напомним, что The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.