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12 октября 11:23
автор: Максим Скороходов

На The International 10 состоялась церемония открытия раунда плей-офф

В верхнюю часть сетки отобрались две российские команды.

В Бухаресте прошла церемония открытия плей-офф The International 10.

На ней азиатские артисты играли на скрипке и пианино главную тему Dota 2, после чего вышли все участники плей-офф, незараженные коронавирусом. Напомним, что подцепившие COVID-19 играют из оборудованных комнат.

Во время церемонии напутственную речь произнес глава Valve Гейб Ньююэлл.

В конце, по традиции, все команды коснулись главного трофея Aegis, а прошлогодний победитель OG поставил его на пьедестал.

Напомним, что обе наших команды, Virtus.pro и Team Spirit отобрались в верхнюю часть сетки плей-офф. Team Spirit сыграет завтра с китайским коллективом Invictus Gaming, а на следующий день противостояние двух стран продолжится уже между Virtus.pro и Vici Gaming.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.

источник: «Советский спорт»
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