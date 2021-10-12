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12 октября 11:33
автор: Максим Скороходов

Футбольная серия симуляторов FIFA может быть переименована в EA Sports FC

EA Sports уже подала патент на регистрацию товарного знака.

Серия видеоигр FIFA может быть переименована в EA Sports FC, сообщает CQ.

Напомним, что на прошлой неделе издатель Electronic Arts заявил, что франшиза может быть переименована.

СМИ уверены, что это связано с трудностями в заключении нового договора между ЕА и FIFA. И вот накануне журналисты заметили, что EA Sports подала заявку на патент товарного знака EA Sports FC.

Серия FIFA выходит с 1993 года, последняя на данный момент 29-я часть под названием FIFA 22 поступила в продажу 1 октября.

источник: CQ
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