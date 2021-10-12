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12 октября 15:04

Invictus Gaming обыграла Team Spirit в первом матче плей‑офф The International 10

The International 10 проходит с 7 по 17 октября, а команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.

Китайский коллектив Invictus Gaming со счетом 2:1 одержал волевую победу над российской командой Team Spirit в первом матче плей-офф The International 2021 по Dota 2 и выбил ее в нижнюю сетку турнира.

В следующем полуфинальном матче верхней сетки турнира китайская команда встретится с победителем матча между Team Secret и OG, а Team Spirit во втором раунде нижней части поборется с сильнейшим из пары Team Undying — Fnatic.

Напомним, что российский коллектив набрал десять очков в восьми встречах отборочного раунда и занял четвертую строчку в турнирной таблице группы В.

источник: «Советский спорт»
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