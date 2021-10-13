Virtus.pro проиграла Vici Gaming на первой карте верхней сетки The International 10

Китайский клуб Vici Gaming выиграл на первой карте у российской команды Virtus.pro в четвертьфинале на The International 2021 по Dota 2.

Победитель этого матча в следующем раунде сыграет против PSG.LGD, ранее обыгравшей Т1. Проигравший в нижней сетке встретится с Evil Geniuses.

Добавим, в первый день плей-офф российская команда Team Spirit уступила Invictus Gaming и вылетела в нижнюю сетку турнира, где во втором раунде встретится с Fnatic. Матч пройдет 13 октября в 15:00 по московскому времени.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.