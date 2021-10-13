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13 октября 16:44

Virtus.pro сравняла счет в матче с Vici Gaming на The International 2021

Российская команда Virtus.pro выиграла на второй карте у китайской Vici Gaming в четвертьфинале верхней сетки на The International 10 по Dota 2.

Счет в матче стал равный - 1:1.

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет против PSG.LGD, ранее обыгравшей Т1. Проигравший в нижней сетке встретится с Evil Geniuses.

Добавим, в первый день плей-офф российская команда Team Spirit уступила Invictus Gaming и вылетела в нижнюю сетку турнира, где во втором раунде встретится с Fnatic. Матч пройдет 13 октября в 17:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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