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13 октября 22:57

Team Spirit сыграет с OG в третьем раунде нижней сетки плей-офф The International 2021

Команда OG со счетом 2:0 обыграла Quincy Crew во втором раунде нижней сетки плей-офф The International 10 по Dota 2.

В следующем раунде OG встретится с российской командой Team Spirit, которая ранее в среду переиграла Fnatic (2:0). Встреча состоится 15 октября и начнется в 10:00 по московскому времени.

Добавим, что Quincy Crew завершила свое выступление на турнире.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте (Румыния). Участники разыгрывают более 40 миллионов долларов.

источник: «Советский спорт»
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