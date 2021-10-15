Team Spirit обыграла OG в нижней сетке плей‑офф The International 2021

Российская команда Team Spirit успешно преодолела барьер третьего раунда нижней сетке плей-офф The International 2021.

Отметим, что подопечные Ярослава Miposhka Найденова победили OG со счетом 2:0.

Таким образом, коллектив встретится в следующем раунде с еще одной командой, представляющей Россию, – Virtus.pro. Игра состоится сегодня, 15 октября, в 16:00 мск.

Напомним, The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте (Румыния). Участники разыгрывают более 40 миллионов долларов.