Ceb объявил о завершении карьеры после поражения OG от Team Spirit на The International 10

Игрок команды OG Себастьян Ceb Дебс сообщил о том, что он завершает свою профессиональную карьеру в Dota 2.

Напомним, что сегодня, 15 октября, его коллектив вылетел из турнира The International 10, проиграв россиянам из Team Spirit (0:2) в третьем раунде нижней сетки плей-офф.

– Проигрывать тяжело. Однако я горд тем, какую работу моя команда выполнила в этом году. То же самое касается и нашего персонала, а также болельщиков. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой последний турнир сложился иначе, но в любом случае я благодарен за все. Я отдал все свои силы на TI10, но этого оказалось недостаточно, – написал Ceb на своей странице в Twitter.

Также французский игрок пожелал удачи Team Spirit в следующих матчах турнира, который проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте.

Добавим, что в своей карьере Ceb дважды становился победителем The International – в 2018 и 2019 годах.