Team Spirit обыграла Virtus.pro на первой карте нижней сетки The International 10

Завершилась первая карта матча между российскими командами Team Spirit и Virtus.pro в рамках четвертого раунда нижней сетки турнира The International 2021, который проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте.

Отметим, что Spirit обыграли своего соперника со счетом 33:16. В случае победы на второй карте коллектив выйдет в полуфинальную стадию, где сыграет против одной из китайских команд – Invictus Gaming или Vici Gaming.

Напомним, что призовой фонд TI10 составляет 40 миллионов долларов.