Virtus.pro сравняла счет в матче с Team Spirit на The International 10, выиграв вторую карту

Российская команда Virtus.pro обыграла своих соотечественников и Team Spirit на второй карте матча четвертого раунда нижней сетки турнира The International 2021, который проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте.

Отметим, что Virtus.pro одержали победу над своим соперником со счетом 34:15. Первая карта завершилась в пользу Team Spirit (32:16).

Команда, одержавшая победу на третьей карте, выйдет в полуфинальную стадию, где сыграет против одной из китайских команд – Invictus Gaming или Vici Gaming.

Напомним, что призовой фонд TI10 составляет 40 миллионов долларов.