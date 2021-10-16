Team Spirit обыграла Invictus Gaming и вышла в финал нижней сетки The International 10

Российская киберспортивная команда Team Spirit в полуфинале нижней сетки The International победила Invictus Gaming из Китая со счетом 2:0 (20:9, 32:26).

Таким образом, команда Ярослава Miposhka Найденова вышла в тройку лучших The International 10, самого престижного турнира по Dota 2.

В финале нижней сетки российской команде будет противостоять Team Secret из Европы. Матч пройдет 17 октября. В этот же день победитель вышеуказанного противостояния сыграет в грандфинале с китайским PSG.LGD.

Добавим, что призовой фонд турнира, который проходит в Бухаресте, составляет 40 миллионов долларов.