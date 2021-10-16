Team Spirit стала второй российской командой, вошедшей в топ-3 The International

Team Spirit, обыграв в полуфинале нижней сетки Invictus Gaming из Китая (2:0), стала второй в истории The International командой из России, пробившейся в топ-3 турнира.

Последней командой из нашей страны, добившейся подобного результата были NAVI, занявшие в 2013 году второе место.

В финале нижней сетки TI10 Team Spirit будет противостоять Team Secret из Европы. Матч пройдет 17 октября. В этот же день победитель вышеуказанного противостояния сыграет в грандфинале с китайским PSG.LGD.

Добавим, что призовой фонд турнира, который проходит в Бухаресте, составляет 40 миллионов долларов.