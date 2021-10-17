Team Spirit одержала победу над Team Secret на второй карте финала нижней сетки The International 10

Российская команда Team Spirit сравняла счет в игре с Team Secret в рамках финала нижней сетки плей-офф The International 10.

Отметим, что коллектив Ярослава Miposhka Найденова выиграл своего соперника на второй карте 22:18. На первой карте команда, представляющая СНГ, уступила со счетом 15:37.

Напомним, что в случае победы в сегодняшней встрече Team Spirit сыграет в грандфинале с китайским PSG.LGD.

Призовой фонд TI10, который проходит в Бухаресте, составляет 40 миллионов долларов.