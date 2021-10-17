Team Spirit вышла в гранд-финал турнира The International 10, обыграв Team Secret

Российская команда Team Spirit обыграла Team Secret в финальном матче нижней сетки плей-офф The International 10.
Отметим, что коллектив, капитаном которого является игрок Ярослав Miposhka Найденов, победил своего соперника по итогам трех карт со счетом 2:1 (15:37, 22:18, 29:13).
В гранд-финале Team Spirit сыграет против китайской команды из PSG.LGD. Встреча состоится сегодня, 17 октября, в 15:00 мск.
Напомним, что призовой фонд The International 10, который проходит в Бухаресте, составляет 40 миллионов долларов.
источник: «Советский спорт»