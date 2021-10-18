Депутат Свищев: Победа Team Spirit на TI 10 – серьезное достижение в копилку российского спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил победу российской команды Team Spirit в гранд-финале турнира The International 10, который проходил в Бухаресте с 7 по 17 октября.

Отметим, что коллектив Ярослава Miposhka Найденова по итогам пяти карт обыграл представителей Китая из PSG.LGD (3:2). Таким образом, россияне стали победителями соревнований и заработали 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.

– Я хочу поздравить ребят и всем, кто им помогал. Это реально серьезное достижение в копилку российского спорта. Не думаю, что к этой победе был бы настолько сильный ажиотаж, если бы не те призовые, которые получили ребята. Я считаю, что не надо завидовать. Они заслужили этот результат. Мы только можем порадоваться за их высокий гонорар, – приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, что на групповом этапе TI 10 Team Spirit одержала пять побед и потерпела три поражения.

Ранее команду поздравила сборная России по футболу.