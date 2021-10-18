Poizon покинул состав Complexity Gaming

Пресс-служба команды Complexity Gaming объявила об уходе из коллектива болгарского снайпера Валентина poizon Василева.
Отмечается, что 22-летний игрок покинул европейскую организацию в статусе свободного агента. На ближайшей квалификации на основной этап турнира IEM Winter 2021 болгарина заменит представитель Финляндии – Алекси allu Ялли, арендованный у ENCE. Ранее состав команды покинул датчанин Кристиан k0nfig Винеке.
Добавим, что в данный момент Complexity Gaming занимает 21-е место в мировом рейтинге команд по версии портала HLTV.org. Недавно коллектив не смог отобраться на крупнейший турнир в дисциплине CS:GO – мэйджор, который пройдет в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября.
источник: Complexity Gaming