Ark – о победе Team Spirit на TI 10: Я рад, что российский киберспорт встает с колен

Экс-игрок FlyToMoon Егор Ark Жаботинский высказался по поводу победы российского команды Team Spirit на турнире The International 10, который прошел в Бухаресте с 7 по 17 октября.

Напомним, что вчера в гранд-финале соревнований коллектив обыграл PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. Эта победа принесла россиянам 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.

– Team Spirit победили китайских гигантов и Team Secret за один день. Сказать, что это для меня шок – ничего не сказать. Если подойти к играм немного глубже, то Team Secret потерялись, как я и говорил, однако я никак не ожидал, что потеряются и PSG.LGD. Team Spirit же на супер стабильной игре вывезли и разнесли абсолютно все команды в сетке. Я рад, что российский киберспорт встает с колен, – цитирует Жаботинского портал «Метарейтинг».

Добавим, что Team Spirit добралась до стадии гранд-финала TI 10 через нижнюю сетку. В первой игре турнире они уступили Team Invictus (1:2), однако затем команда не потерпела ни одного поражения. Помимо победы над PSG.LGD, подопечные Ярослава Miposhka Найденова обыграли Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), Invictus (2:0) и Team Secret (2:1).