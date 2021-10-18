Киберспортсмен Яшин заявил, что победа Team Spirit на The International поможет другим игрокам

Бывший тренер команды forZe по CS:GO Анатолий liTTle Яшин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 10.

«Эта победа - продвижение киберспорта внутри страны и мотивация другим игрокам участвовать. Но в любом спорте только усердие и труд показывают, чего вы можете добиться», - приводит слова Яшина «МК-Спорт», ссылаясь на «Рен-ТВ».

Отметим, на групповом этапе российская команда, одержав пять побед и потерпев три поражения, с десятью очками заняла четвертое место в группе B. В первой встрече плей-офф Spirit уступила Invictus Gaming (1:2) и вылетела в нижнюю сетку, где по очереди одолела Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), IG (2:0), Team Secret (2:1), а в гранд-финале была повержена PSG.LGD (3:2).

Добавим, что за победу на The International 2021 Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов.