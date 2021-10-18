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18 октября 16:16
автор: Максим Скороходов

Киберспортсмен Яшин заявил, что победа Team Spirit на The International поможет другим игрокам

Российская команда сенсационно выиграла на главном турнире по Dota 2.

Бывший тренер команды forZe по CS:GO Анатолий liTTle Яшин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 10.

«Эта победа - продвижение киберспорта внутри страны и мотивация другим игрокам участвовать. Но в любом спорте только усердие и труд показывают, чего вы можете добиться», - приводит слова Яшина «МК-Спорт», ссылаясь на «Рен-ТВ».

Отметим, на групповом этапе российская команда, одержав пять побед и потерпев три поражения, с десятью очками заняла четвертое место в группе B. В первой встрече плей-офф Spirit уступила Invictus Gaming (1:2) и вылетела в нижнюю сетку, где по очереди одолела Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), IG (2:0), Team Secret (2:1), а в гранд-финале была повержена PSG.LGD (3:2).

Добавим, что за победу на The International 2021 Team Spirit получила 18,2 миллиона долларов.

источник: МК-Спорт
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