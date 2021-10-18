Победа Team Spirit на The International привела к увеличению спроса на услуги тренеров по Dota 2

Успешное выступление российской команды Team Spirit на The International 10 привело к увеличению спроса на услуги тренеров по Dota 2.

«Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за 1 тыс. рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи «Объявлений ВКонтакте» в семь раз чаще интересовались подобными услугами», - приводит RT сообщение сервиса.

Напомним, что накануне Team Spirit в гранд-финале одолели PSG.LGD (3:2).

Отметим, на групповом этапе российская команда, одержав пять побед и потерпев три поражения, с десятью очками заняла четвертое место в группе B. В первой встрече плей-офф Spirit уступила Invictus Gaming (1:2) и вылетела в нижнюю сетку, где по очереди одолела Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), IG (2:0) и Team Secret (2:1).