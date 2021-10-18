Путин поздравил Team Spirit с победой на турнире The International 10

Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с завоеванием титула The International 10, который прошел в Бухаресте с 7 по 17 октября.

Напомним, что вчера в гранд-финале турнира коллектив обыграл PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. Эта победа принесла россиянам 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 – чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего, – говорится в поздравлении президента.

Добавим, что Team Spirit добралась до стадии гранд-финала TI 10 через нижнюю сетку турнира, уступив в первой игре плей-офф Team Invictus (1:2), однако затем команда не потерпела ни одного поражения. Помимо победы над PSG.LGD, подопечные Ярослава Miposhka Найденова обыграли Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), Invictus (2:0) и Team Secret (2:1).