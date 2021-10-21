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21 октября 20:53
автор: Александр Поволоцкий

Организаторы PGL Major Stockholm будут отстранять игроков, которые заразятся коронавирусом

Турнир пройдет в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября.

Организаторы турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO опубликовали правила проведения турнира.

Как сообщает Dexerto, в документе имеется пункт, в которым расписаны требования по предотвращению распространения коронавируса на соревновании по киберспорту. Отмечается, что все игроки, тренеры и другие члены команд должны носить маски в общественных местах и соблюдать шведские медицинские протоколы.

Кроме того, организаторы могут отстранить любого, кто сдаст положительный тест на коронавирус.

Напомним, что в турнире примут участие три российские команды. Virtus.pro в первой игре встретится с BIG, Team Spirit сразится с FaZe Clan, а Entropiq начнет турнир с игры против paiN Gaming.

Матчи плей-офф в Стокгольме будут проведены на Avicii Arena со зрителями. Призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов.

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