Стало известно о возможных ставках тренера PSG.LGD на матчи Dota 2

Хакер совершил взлом аккаунта одного из китайских букмекерских сайтов, который могу принадлежать тренеру финалистов прошедшего турнира The International 2021 – PSG.LGD.

Как сообщает портал Cybersport.ru, речь идет о Чжане Xiao8 Нину. Отмечается, что со взломанного аккаунта было сделано более двух тысяч ставок с 2019 по 2020 годы. При этом пользователь делал ставки на матчи с участием PSG.LGD.

Ранее бывшая жена Xiao8 заявила о причастности Чжана к ставкам на игры по Dota 2. Чтобы подтвердить свои слова она опубликовала скриншоты аккаунта тренера. Однако в данный момент многие эксперты считают, что девушка специально подставила бывшего супруга и ради этого сфабриковала нужные улики на киберспортсмена.

Отметим, что Xiao8 является победителем The International 2014.