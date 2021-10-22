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22 октября 18:41
автор: Александр Бойченко

DM может покинуть состав Virtus.pro по Dota 2

После The International 10 в составе Virtus.pro по Dota 2 могут произойти изменения.

Как стало известно Cybersport.Metaratings.ru, не исключено, что в скором времени состав Virtus.pro покинет оффлейнер Дмитрий DM Дорохин. Однако, на данный момент нет информации, кто его сможет заменить в стане «медведей».

DM попал в состав VP.Prodigy в апреле 2020 года. Осенью дубль «медведей» стал основным составом, с тех пор Дорохин занял роль оффлейнера в Virtus.pro.

Напомним, что Virtus.pro заняла 5-6 место на The International 10, вылетев от будущих чемпионов турнира Team Spirit в четвёртом раунде нижней сетки (1:2). Российский коллектив заработал чуть более 1,4 миллионов долларов.

источник: «Метарейтинг Белоруссия»
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