Бывший журналист «НТВ» высказался в защиту киберспорта

Бывший журналист «НТВ» Алексей Пивоваров посоветовал всем прекратить критиковать компьютерные игры.

«Те, кто ворчит, что компьютерные игры отупляют: слушайте, а попробуйте развить у себя такие мелкую моторику и скорость реакции, как у топовых игроков в Dota 2. Эти навыки могут пригодиться во многих областях жизни — в том числе профессиональной», - приводит слова Пивоварова «Метарейтинг Белоруссия».

Напомним, что 17 октября российская команда Team Spirit одержала победу на The International, который носит звание неофициального чемпионата мира по Dota 2.