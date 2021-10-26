Глава Федерации компьютерного спорта России высказался об идее допинг-контроля на кибертурнирах

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поделился мнением по поводу возможного введения допинг-контроля на все отечественные турниры.

Специалист заявил, что на киберспортивных соревнованиях действуют аналогичные требования к участникам, что и в других видах спорта.

– Между ФКС России и РУСАДА подписано соглашение, согласно которому участники киберспортивных соревнований, проводимых организацией, в обязательном порядке проходят обучение на сайте РУСАДА и тестирование на знание антидопингового законодательства. Подобное соглашение подписано между Международной федерацией киберспорта (IESF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), – приводит слова Смита RT.

Добавим, что недавно российская команда Team Spirit стала победителем крупнейшего турнира по Dota 2 – The International 2021. В финальном матче подопечные Ярослава Miposhka Найденова обыграли PSG.LGD из Китая. Эта победа принесла россиянам 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.