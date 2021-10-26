Team Entopiq обыграла Astralis на Challengers Stage в рамках турнира PGL Major Stockholm 2021

Российская команда Team Entopiq одержала свою первую победу на турнире PGL Major Stockholm 2021, который проходит с 26 октября по 7 ноября в Швеции.

Отметим, что на стадии Challengers коллектив оказался сильнее датчан из Astralis на карте Dust2 со счетом 16:6. Ранее подопечные Алексея NickelBack Трофимова уступили немецкой команде BIG (13:16) в рамках стартовой встречи соревнований.

Напомним, призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали Astralis.