Team Spirit одержала свою первую победу на турнире PGL Major Stockholm 2021, обыграв GODSENT

Команда Team Spirit, представляющая Россию, одержала победу над бразильцами из GODSENT на Challengers Stage в рамках турнира PGL Major Stockholm 2021.

Отметим, что подопечные Леонида chopper Вишнякова обыграли своего соперника со счетом 16:12. Встреча проходила на карте Nuke. Ранее россияне уступили Faze Clan (11:16) в первом матче соревнований.

Напомним, PGL Major Stockholm 2021 проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября. Призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов.