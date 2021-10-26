Президент ФКС России уверен, что киберспорт будет включен в программу Олимпийских игр

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий Смит заявил, что занимается вопросом попадания киберспорта на Олимпийские игры.

«Мы ведем работу в этом направлении. Лично я убежден, что включение киберспорта в олимпийскую программу — вопрос времени», - приводит слова Смита RT, ссылаясь на URA.RU.

Напомним, что перед летними Олимпийскими играми в Токио состоялась первая в истории Виртуальная олимпийская серия, на которой проходили соревнования по Zwift, Virtual Regatta и Gran Turismo.