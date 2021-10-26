Virtus.pro одержала вторую победу на турнире PGL Major Stockholm 2021, обыграв Movistar Riders

Российская команда Virtus.pro находится в шаге от выхода в Legends Stage на турнире PGL Major Stockholm 2021, который проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября.

Отметим, что в своем втором матче на соревнованиях подопечные Джами Jame Али обыграли испанский коллектив Movistar Riders со счетом 16:12. Встреча между командами проходила на карте Vertigo.

Ранее Virtus.pro оказалась сильнее paiN Gaming из Бразилии (16:14). Для выхода в следующую стадию турнира россиянам необходимо одержать еще одну победу.

Напомним, что призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала команда Astralis, представляющая Данию.