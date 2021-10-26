Стали известны соперники российских команд во второй игровой день PGL Major Stockholm 2021

Определились следующие соперники российских команды на Challengers Stage в рамках турнира PGL Major Stockholm 2021, который проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября.

Отметим, что Virtus.pro, выигравшая две своих стартовых встречи, поспорит за выход в следующую стадию соревнований с европейским коллективом из Faze Clan. Команды сыграют в формате Bo3 (до двух побед).

Две остальные российские команды, а именно Team Spirit и Team Entropiq, встретятся против TYLOO (Китай) и Movistar Riders (Испания) соответственно. Оба матча будут сыграны в формате Bo1 (до одной победы). Добавим, что после сегодняшнего игрового дня Spirit и Entropiq имеют в своем активе по одной победе и одному поражению.

Призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала команда Astralis, представляющая Данию.