Капитан российской команды по Dota 2 Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов пообещал, что никто не уйдет из команды после победы на The International.

Помимо Ярослава Miposhka Найденова в турнире выступали, Магомед Collapse Халилов, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук.

«Я стараюсь всячески отдыхать, заниматься тем, чем хочу: в общем, на чиле, на расслабоне. Мои друзья-тиммейты занимаются тем же самым. Пока что мы не обсуждали, когда закончится наш отпуск и начнутся тренировки, но одно решили точно — мы продолжим играть таким же составом с первой же лиги», - приводит сообщение Miposhk'и во «ВКонтакте» CQ.

Напомним, что за успех на The International 10 Team Spirit получит 18,2 миллиона долларов.