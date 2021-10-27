Team Spirit обыграла TyLoo, одержав вторую победу на PGL Major Stockholm 2021

Российской команде необходима еще одна победа для выхода в следующий раунд PGL Major Stockholm 2021, который проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября.

Отметим, что в своем третьем матче на турнире коллектив Леонида chopper Вишнякова обыграли китайскую TyLoo со счетом 16:3. Встреча между командами проходила на карте Overpass.

Призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала команда Astralis, представляющая Данию.