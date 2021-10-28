PGL Major Stockholm 2021: Virtus.pro обыграла Team Spirit на первой карте

Завершилась первая карта матча между российскими командами Virtus.pro и Team Spirit на турнире PGL Major Stockholm 2021, который проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября.

Отметим, что Virtus.pro обыграли своего соперника со счетом 16:7. Встреча прошла на карте Inferno. Самый высокий рейтинг заработал латвийский игрок победившего коллектива – Марекс YEKINDAR Галинскис (1.36).

Добавим, что второй картой в матче станет Ancient. В случае победы Virtus.pro выйдут в следующую стадию турнира – Legends Stage.

Напомним, призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали Astralis.