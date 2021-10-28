PGL Major Stockholm 2021: Победитель матча Team Spirit – Virtus.pro будет определен на третьей карте

Российская команда Team Spirit сравняла счет в матче с соотечественниками из Virtus.pro в рамках Challengers Stage на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO.

Отметим, что после поражения на первой карте со счетом 7:16 (Inferno) подопечные Леонида chopper Вишнякова одолели своего соперника на карте Ancient – 16:12.

Таким образом, счет встречи 1:1. В ближайшие минуты стартует третья карта между командами, а именно Overpass. Победитель матча выйдет в следующий этап турнира – Legends Stage.

Напомним, призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали датчане из Astralis.