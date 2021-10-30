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30 октября 14:37
автор: Владислав Корегин

Gambit стартовала с победы на турнире PGL Major Stockholm 2021, обыграв ENCE

Соревнования проходят с 26 октября по 7 ноября.

Российская команда Gambit обыграла европейский коллектив из ENCE в своем первом матче на Legends Stage в рамках турнира PGL Major Stockholm 2021.

Отметим, что подопечные Владислава nafany Горшкова одержали победу со счетом 16:7. Встреча прошла на карте Overpass. Лучшим игроком матча стал Сергей Ax1Le Рихторов, заработавший рейтинг 1.42.

Следующий соперник Gambit на турнире станет известен после того, как все остальные команды проведут свои игры.

Напомним, призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали датчане из Astralis.

источник: «Советский спорт»
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